Le Commissaire des Jeux méditerranéens d’Oran (25 juin-6 juillet), Mohamed-Aziz Derouaz, a souligné samedi à Alger que le Comité d’Organisation des Jeux méditerranéens (COJM) "a bénéficié enveloppe financière supplémentaire de l'ordre de 13 milliards de dinars pour la réussite de la 19e édition".

"Les préparatifs des JM d’Oran sont entrés dans la dernière ligne droite ce qui nous demande une plus grande mobilisation. Nous avons reçu une enveloppe financière supplémentaire de l’ordre de 13 milliards de dinars, sans compter le budget alloué à la réalisation des infrastructures sportives, afin de faire face à toutes les dépenses liées à l’organisation de l’évènement dont les frais de retransmission télévisée à travers pas moins de huit pays", a déclaré Mohamed-Aziz Derouaz lors du Forum de l’Organisation nationales des journalistes sportifs algériens (ONJSA) tenu à la salle de conférences du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger.

En présence de l’Algérien Amar Addadi, ex-président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) pendant 18 ans, le Commissaire des JM d’Oran a réaffirmé l’engagement indéfectible des pouvoirs publics et à leur tête le Président de la république, Abdelmadjid Tebboune, à réussir le rendez-vous méditerranéen d’Oran.

"Aujourd’hui, je peux dire que nous sommes prêts à accueillir la 19e édition grâce aux efforts de l’Etat et des autorités locales de la wilaya d’Oran", soulignant qu’il y avait, dans un premier temps, "un énorme retard accusé en matière de préparation des JM depuis que ces derniers ont été confiés à Oran en 2015, mais tout cela a été entièrement dépassé grâce à la mobilisation de tout le monde".

A cet égard, le Commissaire des JM d’Oran a indiqué que "le COJM est en train de réceptionner progressivement les équipements sportifs y compris ceux de la discipline du Tir sportif qui ont coûté très chers au Comité d’organisation. La question des équipements sportifs est liée à la réglementation en matière des marchés publics et grâce à l’intervention du Président de la république, ce volet a été réglé".Il a également annoncé que les 5400 personnes présentes à Oran à l’occasion des JM seront hébergées, dans leur totalité, au village méditerranéen et au Complexe des Andalouses pour les athlètes de la Voile, alors que les footballeurs seront hébergés dans des hôtels haut standing dans la wilaya de Mostaganem.

D'autre part, Derouaz a annoncé la vente de billets par internet pour faciliter l'accès du public lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. "Nous allons instaurer le système de vente électronique des billets pour faciliter l’entrée des citoyens au stade olympique d’Oran afin de suivre les cérémonies d’ouverture et de clôture. Par contre, l’entrée aux salles de compétitions sera gratuite, mais chacun doit néanmoins réserver sa place sur la plateforme électronique dédiée à cette opération".

Le Commissaire des JM a confirmé que le "COJM avait reçu plus de 2000 demandes d’accréditation de la part de la presse nationale et étrangère pour la couverture des jeux et nous allons étudier l’attribution des accréditations à partir de cette semaine", soulignant au passage que "le site qui a été totalement relooké sera également opérationnel en version téléphone portable".

"La promotion officielle des Jeux d’Oran commencera à partir de dimanche à travers la mise en place d'affiches dans tous les lieux publics de la wilaya d’Oran" a dit Derouaz qui a tout de même souhaité voir des joueurs comme Riyad Mahrez, Youcef Bélaili ou Smail Bennacer faire la promotion de ce rendez-vous méditerranéen mais cela, a-t-il signalé, "est très complexe sur le plan juridique parce que ces joueurs sont liés par des contrats d’image avec leurs clubs respectifs".

Le Commissaire des JM d’Oran a clôturé son intervention en assurant que les autorités locales de la wilaya d’Oran ont mis en place un plan "rigoureux" de circulation pour faciliter le déplacement des délégations sur les réseaux routiers et les infrastructures de base, du transport, également au niveau des espaces de pratique de diverses disciplines sportives comme le marathon et le cyclisme.