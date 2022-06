Les selles de votre enfant sont dures et sèches, et il ressent des douleurs à l'anus au moment de la défécation ? Le manque de fibres et d'eau est souvent la cause de ce désagrément. Franck Dubus, docteur en pharmacie, vous donne une solution naturelle anti-constipation.

Le remède

Des pruneaux réhydratés dans une infusion de mauve (Malva Silvestris L.) et de mélisse (Melissa Officinalis L.).

Les pruneaux sont très riches en fibres insolubles qui ont une telle capacité d'absorption, qu'elles réhumidifient le bol fécal et favorisent son évacuation. Leur associer de la mauve, riche en mucilage, va faciliter le passage des selles, en tapissant les parois intestinales de son gel. La mélisse est là pour lever le spasme que la prése,nce du bol fécal sec a provoqué.

La recette

- 1 cuillère à café de mélisse

- 1 cuillère à café de fleurs de mauve

- 1 à 2 pruneaux

Laisser infuser la mélisse et les fleurs de mauve pendant environ 10 mn dans l'équivalent de deux tasses d'eau bouillante.

Donner la première tasse à boire à l'enfant (elle n'a pas de goût marqué). Réhydrater 1 à 2 pruneaux avec le reste de l'infusion pendant 10 mn, et les lui donner à manger.

Continuer à lui donner des pruneaux pendant 2 ou 3 jours et l'infusion sur une semaine, à raison d'une tasse par jour.

La petite astuce

Si votre enfant rechigne sur les pruneaux, trompez l'ennemi en mixant le fruit réhydraté avec une cuillère à café de purée d'amande et présentez le tout sur un toast.

Précautions d'emploi

Stoppez le traitement dès l'amélioration du transit et ne dépassez pas 5 pruneaux par jour car un excès de fibres peut entraîner une irritation colique douloureuse.