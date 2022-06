L’âge de l’entrée à la grande école est aussi un âge clé pour les dents des enfants. L’apparition de la première molaire définitive est le bon moment pour faire le point avec le dentiste. Les conseils de la fédération française d’orthodontie.

A 6 ans : l’arrivée de la première molaire définitive

Cette première molaire est également appelée « dent de 6 ans ». Elle apparaît tout au fond de la bouche etelles’avère particulièrement importante pour la fonction masticatoire et l’équilibre futur de la mâchoire. Mais c’est aussi la dent la plus touchée et la plus précocement atteinte par la carie : 47% des enfants de 5 à 9 ans développent au moins une carie sur une des quatre premières molaires ! L’arrivée de cette première molaire marque aussi un vrai chamboulement dans la bouche des enfants car c’est le passage à la denture mixte : un temps durant lequel les dents de lait et les dents définitives vont cohabiter dans la mâchoire.

C’est pour toutes ces raisons que l’Assurance Maladie propose un premier rendez-vous de prévention et d’examen dentaire chez le dentiste à l’âge de 6 ans. Baptisé M’T dents, ce rendez-vous est gratuit et si des soins sont nécessaires, ils sont remboursés à 100%

A 6 ans : on arrête vraiment pouce et tétine

Les pédiatres soulignent souvent l’importance pour l’enfant d’arrêter de sucer son pouce ou sa tétine vers 3 ans, car si cette habitude persiste, elle peut se traduire par une mauvaise position des dents. Mais certains enfants ne parviennent pas à s’en passer et ne peuvent gommer cette mauvaise habitude facilement : c’est ainsi que les années passent et que l’enfant continuent de s’endormir avec une tétine ou le pouce dans la bouche.

Mais à 6 ans, c’est vraiment le moment de parler d’un arrêt de la succion du pouce ou de la tétine avec votre enfant, sous peine de malformations de la mâchoire et de mauvais positionnement des dents. Quoi qu’il en soit, la première visite chez le dentiste va permettre de contrôler la manière dont se positionnent les dents et d’anticiper d’éventuels décalages des mâchoires.



A 6 ans : on peut commencer un traitement orthodontique

S’il n’est pas question de traiter tous les enfants dès 6 ans, un traitement orthodontique peut quand même commencer chez certains enfants pour agir de façon précoce sur les bases osseuses. Ce traitement repose le plus souvent sur la pose d’un appareil simple (amovible ou fixe) qui va corriger l’anomalie que le dentiste a repéré. A 6 ans, les structures osseuses sont suffisamment malléables pour obtenir un élargissement ou des déplacements faciles. Et à cet âge, les enfants coopèrent encore facilement avec l’orthodontiste !