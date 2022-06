Une étude américaine révèle que les étouffements des enfants à cause des bonbons durs représentent 15,5% des admissions aux urgences aux Etats-Unis. Les autres types de bonbons, la viande et les os sont également pointés du doigt.

Les bonbons durs ne sont pas uniquement nocifs pour les dents de vos enfants, ils sont également la première cause d’étouffement chez les petits âgés de moins de 5 ans. Une étude américaine parue dans la revue scientifique Pediatrics révèle la liste des aliments le plus souvent responsables des admissions aux urgences pour asphyxie.

D’après les travaux des chercheurs, 15,5% de ces visites à l’hôpital, qui ont eu lieu entre 2001 et 2009 aux Etats-Unis, ont été causées par des bonbons durs. La liste continue avec les autres types de bonbons (12,8% des admissions), la viande (12,2%), les os (12%), les fruits et légumes (9,7%), le lait (6,7%) ou encore, les fruits à coques (6,5%). Parmi les 112 000 admissions aux urgences sur lesquels les experts se sont penchés, «la plupart des patients (87,3%), ont été traités et renvoyés chez eux, mais dans 10% des cas, les enfants ont été hospitalisés et 2,6% ont quitté l’hôpital contre l’avis des médecins», expliquent les auteurs de l’étude.

L’âge moyen des enfants traités pour ces étouffements non mortels liés à la nourriture est de 4,5 ans. Les bébés de moins d’un an représentent 37,8% des cas et les garçons semblent être plus sujets à ce type d’accident (55,4% des cas).

«Il s’agit de la première étude représentative au niveau national américain dans laquelle des chercheurs se sont concentrés sur l’étouffement traité aux urgences sur une période de plusieurs années. L’amélioration de la surveillance, l’étiquetage des aliments et une sensibilisation du public sont des techniques qui peuvent aider à réduire le nombre d’étouffements», concluent les scientifiques.