Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est félicité, jeudi à Alger, des relations bilatérales "riches" unissant l'Algérie et le Venezuela, en annonçant un accord entre les deux pays pour l'ouverture d'une ligne aérienne Alger-Caracas.

Lors d'une conférence de presse animée conjointement avec son homologue vénézuélien, M. Nicolas Maduro, le Président Tebboune a indiqué que "l'Algérie partage avec le Venezuela des relations historiques denses, marquées par la défense des causes justes dans le monde et des droits des peuples à la liberté et au développement, loin des résidus hérités de l'ère de la tyrannie, de l'exploitation et de l'injustice".

Les deux pays ont en commun "la lutte de leurs peuples pour la liberté, contre l'injustice et le colonialisme, et partagent aussi la même date d'indépendance (5 juillet)", a fait remarquer le Chef de l'Etat.

Affirmant être convenu avec son homologue vénézuélien de consolider les relations économiques et culturelles entre les deux pays, le Président Tebboune a annoncé, dans ce sillage, "l'ouverture d'une ligne aérienne entre Alger et Caracas".

Il a indiqué, dans le même contexte, que les entretiens avec le Président Maduro avaient permis d'aborder "les principales questions internationales d'actualité, en tête desquelles la cause palestinienne", relevant l'existence "d'un accord total" entre les deux pays dans le cadre "de la lutte pour aider le peuple palestinien à établir son Etat avec El Qods pour capitale".

Concernant la question sahraouie, le Président Tebboune a relevé que les deux pays s'accordaient sur l'impératif de "soutenir le peuple sahraoui pour accéder à son droit à l'autodétermination".

S'agissant de la crise libyenne, le président de la République a affirmé que l'accent avait été mis sur la nécessité d'aider le peuple libyen pour l'aboutissement d'un processus électoral démocratique sanctionné par "l'élection de nouveaux responsables" pour la gestion des affaires de l'Etat libyen.