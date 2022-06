Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a été reçu vendredi à Niamey (Niger) par le Président nigérien, Mohamed Bazoum.

En visite de travail au Niger dans le cadre du renforcement des voies de coopération et de solidarité avec les pays du voisinage, M. Benbouzid a déclaré à l'issue de cette audience, avoir "transmis au président du Niger les salutations de son frère, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, soucieux de valoriser et de promouvoir le niveau des relations entre les deux pays frères".

"Les conclusions de la séance de travail ayant regroupé des experts et des spécialistes relevant du secteur sanitaire des deux pays, ouvriront de nouvelles perspectives de coopération, pouvant inclure l'octroi de bourses d'études au profit des étudiants de médecine outre la prise en charge sanitaire et le déplacement des équipes médicales entre les deux parties pour l'échange d'expériences et d'expertises", a-t-il indiqué.

De son côté, le ministre nigérien de la Santé, Idi Illiassou Mainassara, a exprimé "la reconnaissance des autorités de son pays envers l'Algérie qui a offer t une importante cargaison d'aides et de fournitures médicales".

Il a également salué la visite du ministre Benbouzid et de la délégation l'accompagnant , la qualifiant de "fructueuse et satisfaisante" eu égard aux propositions formulées par les deux parties.

Pour rappel, M. Benbouzid avait effectué une visite de courtoisie au Premier ministre nigérien, Mahamadou Ouhoumoudou, en marge de sa visite au Niger.

Deux avions cargo militaires avaient décollé de la base militaire de Boufarik (Blida), transportant une cargaison d'aides composée de matériels et d'équipements médicaux, à destination du Niger, et ce dans le cadre du renforcement des relations de partenariat, de solidarité et de coopération avec les pays voisins.