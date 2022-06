Le président du Conseil national des droits de l'homme, Abdelmadjid Zaalani a reçu, jeudi, l'ambassadeur de la République française en Algérie, François Gouyette qui lui a rendu une visite de courtoisie, indique un communiqué du CNDH.

Lors de cette rencontre, "M. Zaalani a présenté un aperçu sur la nouvelle composition du CNDH et les modalités de sélection de ses membres et d'élection de son président", précise la même source.

Les deux parties ont examiné "la possibilité de relancer les voies et moyens de la coopération entre les deux institutions des droits de l'homme en Algérie et en France, à savoir le CNDH et la Commission nationale française consultative des droits de l'homme (CNCDH), ainsi que l'échange des visites entre elles".