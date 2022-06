Le tournoi des quatre nations de football, entamé lundi dernier à Alger, a été arrêté avant terme après le décès de l'international algérien A' de l'USM Alger Billel Benhamouda vendredi suite à un accident de la route, a annoncé samedi la Fédération algérienne de football.

"Face à l'ampleur du drame qui vient d'ébranler l'Equipe nationale des locaux A ' et le football national en général suite à la disparition tragique du joueur Billel Benhamouda, la Fédération algérienne de football est dans le regret d'annoncer la fin avant terme de la 1ère édition du tournoi des quatre nations en même temps que le stage de la sélection nationale A", a indiqué la FAF sur son site officiel.

"Nous remercions les sélections du Niger, du Sénégal et de la République Démocratique du Congo ( RDC ) pour leurs marques de sympathie et de soutien dans cette douloureuse épreuve ainsi que pour leur compréhension. La FAF et I'EN A' sont extrêmement sensibles à vos nobles sentiments. Nous avons été honorés par votre présence parmi nous autant sportive que fraternelle.

Nous comptons d'ores et déjà sur votre présence lors de la prochaine édition qui sera en hommage à notre défunt joueur Billel Benhamouda", a ajouté la même source . Agé de 24 ans, Benhamouda avait pris part jeudi soir au match amical de la sélection algérienne des locaux contre la RD Congo (3-0) disputé au stade 5 juillet dans le cadre du tournoi des quatre nations.

Il avait inscrit un but sur penalty et délivré une passe décisive. Benhamouda était considéré comme l'un des éléments clés de l'USM Alger. Il a inscrit 7 buts cette saison.