La première pierre du projet de réalisation de la première école pour enfant autistes a été posée, jeudi, dans la cité La gare de la ville de Batna, à l’initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA).

Le lancement de ce projet a été présidé par la présidente du CRA, Ibtissam Hamlaoui, en présence du wali de Batna, Toufik Mezhoud.

La présidente du CRA a annoncé à l’occasion que des mécènes de la wilaya ont contribué avec 10,5 millions DA à ce projet, comme première tranche, en attendant, a-t-elle ajouté, d’autres dons de bienfaiteurs dans l’espoir de réceptionner cette école dans une année.

Mme Hamlaoui a également affirmé, en direction des parents d’enfants autistes, que le CRA les accompagnera et sera à leurs côtés dans la prochaine phase et les a invités à se rapprocher du CRA via le numéro vert 1005 qui reste, a-t-elle assuré, ouvert à tous, notamment aux parents d’enfants autistes de toutes les wilayas.

Dans la commune de Ras Layoun, la présidente du CRA a présidé la remise des aides médicales à l’hôpital de cette ville, ainsi que des aides et des fauteuils roulants à des fa milles nécessiteuses, outre la remise d’équipements sportifs pour les jeunes.

La responsable du CRA a présidé dans la commune d’Oued El Ma la distribution d’aides et de fauteuils roulants à des familles démunies en plus de la distinction de bénévoles et bienfaiteurs de la région.

Au centre régional anti-cancer, Mme Hamlaoui a aussi remis des équipements médicaux et des fauteuils roulants à cet établissement, en plus de cadeaux aux enfants cancéreux, assurant que le CRA lance périodiquement des campagnes de collecte de sang au profit des malades cancéreux.

Mme Hamlaoui a achevé sa visite à Batna en se rendant à la pharmacie du CRA dans la commune de Tazoult, et s’est enquise des conditions d’accueil des mécènes et du travail des bénévoles au sein du bureau de wilaya du Croissant-Rouge algérien.