Le Niger a réceptionné vendredi 40 tonnes d'aides médicales algériennes dans le cadre du renforcement par l'Algérie de ses relations de partenariat, de solidarité et de coopération avec les pays voisins.

Ces aides ont été remises au niveau de l'Aéroport international de Niamey par le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, qui a été reçu par son homologue nigérien, Idi Illiassou Maïnassara, en présence de l'ambassadeur d'Algérie à Niamey, Ali Drouiche.

M. Benbouzid a précisé que "ce don intervient sur instruction et recommandation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre du renforcement des relations privilégiées entre les deux pays et peuples".

La dernière visite du président du Niger, M. Mohamed Bazoum, en Algérie, a été l'occasion de relancer les relations entre les deux pays et cette initiative vient aujourd'hui illustrer le renforcement de ces relations bilatérales, a-t-il ajouté. "L'échange d'expertises, de connaissances et d'expériences dans de nombreuses spécialités médicales entre les ministères de la Santé des deux pays permettra à l'avenir de hisser le niveau de la coopération et du partenariat dans ce domaine", a estimé M. Benbouzid.

Le ministre nigérien de la Santé, de la Population et des Affaires sociales a salué les aides médicales fournies par l'Algérie à son pays, soulignant que ce geste "consacre les bonnes relations qui unissent les deux pays, notamment après la dernière visite du Président Bazoum en Algérie".

40 tonnes d'aides médicales algériennes ont été acheminées, vendredi, vers le Niger à bord de deux avions militaires depuis la base aérienne de Boufarik (Blida).