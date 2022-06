Une (01) personne a trouvé la mort et 16 autres ont été blessées à divers degrés dans un accident de circulation survenu, vendredi, sur le tronçon de la route nationale 107 à une centaine de Km au sud/ouest de Ghardaia , a-t-on appris auprès de la Protection civile.

L’accident s’est produit sur le tronçon de la route nationale 107 reliant la wilaya de Ghardaia et El Bayedh à une trentaine de Km de la ville de Metlili (Ghardaia) vers Brezina (El Bayedh) , lorsqu’un bus de transport de travailleurs d’une compagnie pétrolière effectuant la liaison Brezina /Hassi Messaoud a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux et finir sa course en dehors de la chaussé, faisant selon le bilan de la Protection civile un mort sur place et 16 blessés souffrant de multiples traumatismes dont cinq blessés graves.

Le corps de la personne décédée âgée de 37 ans et les blessés âgés entre 33 et 57 ans ont été acheminés respectivement vers la morgue et les urgences de l'Hôpital de Metlili structure médicale la plus proche du lieu de l’accident.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de ce tragique accident.