Un motard de 28 ans a perdu la vie dans la nuit du jeudi à vendredi dans un accident survenu à hauteur du deuxième tunnel de Kherrata, sur la RN-26, reliant Bejaia à Sétif, après que sa moto ait entré en collision avec une autre moto venant en sens inverse, a bord de laquelle se trouvaient deux jeunes hommes de 19 et 24 ans, apprend-t-on de la Protection civile.

Les trois personnes ont été gravement atteintes, et une parmi elles a du succomber à ses blessures en arrivant à l’hôpital de Kherrata, les deux autres ont été transférées immédiatement aux services des urgences, a précisé la même source.

Les conditions et la cause à l’origine de ce drame n’ont pas été précisées.

Une enquête a été ouverte a ce propos par la gendarmerie nationale, a-t-on ajouté.

Sur ce même tronçon, quasiment au même endroit, un autre accident mortel a été déploré, mercredi en fin de journée suite à une collision entre un camion de gros tonnage et un véhicule de tourisme, faisant également un mort et deux blessés. L’endroit est réputé redoutable.

Fréquemment, il est le théâtre d’accidents dramatiques et spectaculaires, à ca use des conditions de circulation à l’intérieur du tunnel, manquant d’aération et d’éclairage et souffrant de congestion permanente surtout le jour, ce qui pousse les conducteurs impatients à y faire de la vitesse pour s’en dégager, relève la direction des travaux publics (DTP).

La chaussé y est à double voies mais n’est pas assez large pour favoriser les dépassements qui dans la majorité des cas se terminent fatalement, ajoute la même source.

Un projet d’évitement du tunnel est en cours de réalisation depuis 2014, mais il est sujet a diverses contraintes dans sa progression, notamment la nature rocheuse et accidenté du relief, la nature de la technologie utilisée (très pointue), notamment la mise en place d’estacades au moyen de micro pieux, quasiment forés sur la roche, les carences en matière de livraison des agrégats, et le tout exacerbé par les difficulté de financement qui épisodiquement s’installe pour décréter l’arrêt des travaux, souligne la DTP.

Actuellement 1,6 km sur un linéaire qui en compte six (6) sont achevés et mis en service et le reste avancent mais laborieusement.

Le projet, adossé initialement à un budget de quatre (4) milliards de dinars a été réévalué à neufs (9) milliards de dinars.

D'aucuns espèrent néanmoins le voir livré en 2023 pour désengorger la liaison sétif -Kherrata, submergé par un trafic de plus de 40.000 véhicules jours, et surtout éviter tous les drames qui s’y déroulement fréquemment.