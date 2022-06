Le Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mis fin à l'activité de deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogue activant dans la wilaya d'Alger et saisi plus de 2 kg de cocaïne et plus de 21 kg de kif traité, indique, jeudi, un communiqué des mêmes services.

Le démantèlement de ces réseaux criminels a eu lieu au cours de cette semaine lors de deux opérations distinctes, la première, supervisée par le procureur de la République près le tribunal de Chéraga, s'est soldée par l'arrestation de quatre individus et la saisie de 2,250 kg de cocaïne, 161 comprimés psychotropes, 3 véhicules utilitaires et une motocyclette utilisés pour le transport de la drogue, précise le communiqué.

Quant à la seconde opération supervisée par le procureur de la République près le tribunal d'El Harrach, elle s'est soldée par l'arrestation d'un individu et la saisie de 21,250 kg de kif traité. Les mis en cause dans ces deux affaires ont été placés en détention préventive, a ajouté la même source.