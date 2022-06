Les services de Police judiciaire (PJ) relevant de la Sûreté de wilaya de Aïn Defla ont traité, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, 308 affaires durant le mois de mai dernier, impliquant 281 individus suspects, dont 54 ont été placés en détention provisoire, a-t-on appris vendredi auprès de ce corps de sécurité.

Les affaires traitées durant la période considérée portent sur les crimes et délits contre les personnes (108), les biens privés (102) et les biens publics (17), auxquels s’ajoutent des affaires liées aux crimes contre les familles et aux mœurs générales (15), aux crimes économiques et financiers (11), ainsi qu’à la cybercriminalité (3).

S’agissant de la lutte contre la consommation et le trafic de drogue et des comprimés psychotropes, les mêmes services ont également traité 49 affaires impliquant 67 individus dont 22 ont été placés en détention provisoire, outre la saisie de 1,57 kg de kif traité, 1325 comprimés psychotropes ainsi que 26 bouteilles contenant un liquide hallucinogène, a-t-on encore fait savoir.