Le mécanisme africain de financement du développement des engrais, relevant de la Banque africaine de développement (BAD) a accordé une garantie partielle de crédit commercial de 2 millions de dollars pour soutenir la livraison d'engrais à 200.000 petits exploitants agricoles ghanéens, a indiqué la BAD sur son site web.

Cette mesure permettra de remédier aux pénuries actuelles et d’améliorer les rendements, la sécurité alimentaire et les revenus des agriculteurs dans les quatre régions, explique la même source, précisant que cette garantie sera attribuée à "ETG Inputs Ghana Limited" pour soutenir la livraison d’engrais à 200.?000 petits exploitants agricoles dans les régions du haut Ghana oriental, des Savanes, du Nord-Est et du Nord. Aux termes de cet accord, "ETG Inputs Ghana Limited, filiale du conglomérat agricole ETG", va livrer 10.000 tonnes d’engrais à des grossistes qui les distribueront, par l’intermédiaire de détaillants, aux agriculteurs des régions concernées.

Le mécanisme de renforcement du crédit devrait permettre de réduire les risques liés à la vente d’engrais à crédit aux gr ossistes par les fournisseurs, ce qui peut limiter l’accès des agriculteurs à des engrais de bonne qualité, a ajouté la BAD. "Ce projet avec ETG intervient à un moment où les agriculteurs africains - qui se remettent à peine des conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 - font désormais face à une hausse des prix du marché des engrais, a déclaré Beth Dunford, vice-présidente de la BAD chargée de l’Agriculture et du Développement humain et social. Au Ghana, la pénurie d’engrais affecte désormais 60 % de l’offre.

Le pays a vu le coût du sac de 50 kilogrammes d’engrais à base d’azote, de phosphore et de potassium d’usage courant exploser. Il est passé de 26 dollars en novembre 2021 à 46 dollars en avril 2022, selon l’initiative Africa Fertilizer, qui recueille des données, des statistiques et des informations sur les engrais en Afrique. Cette situation menace la production agricole au moment même où de nombreux pays abordent la saison des semailles.