Le Conseil d’Administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a, lors de sa réunion, vendredi, décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 7% a indiqué vendredi l'agence de presse tunisienne TAP. Lors de la réunion, le conseil d’Administration de la BCT a pris connaissance des derniers développements de la situation économique et financière.

Sur le plan international, le Conseil note que les prix internationaux des denrées alimentaires de base et de l’énergie se maintiennent, jusqu’à présent, sur des paliers historiquement élevés. Sur le plan national, le Conseil relève un certain dynamisme de l’activité économique au cours des cinq premiers mois 2022, tiré notamment par les secteurs des " industries mécaniques et électriques " et du " textile, habillement et cuirs ".

Du côté des prix à la consommation, l’inflation globale a poursuivi son ascension pour culminer à 7,8% en glissement annuel, en mai 2022 après 7,5% en avril 2022 et contre 5% une année auparavant. Cette tendance haussière a été également perceptible au niveau de l’inflation sous-jacente " hors produits alimentaires frais et produits à prix ad ministrés " qui s’est accrue de 7,3% contre 5,1% au cours du même mois de l’année précédente. S’agissant du secteur extérieur, le Conseil exprime sa forte préoccupation quant à la poursuite du creusement du déficit courant engendré par la hausse notable de la facture des importations, en dépit de la bonne tenue des revenus du travail et la reprise graduelle des recettes touristiques.

Le Conseil a noté la stabilité des avoirs en devises au cours de la première décade du mois de juin 2022 au voisinage de 8 milliards de dollars, soit plus de quatre mois d’importations, et souligne la nécessité d’avancer rapidement dans l’implémentation du plan national de réformes.