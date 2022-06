Le conseiller d'Etat et ministre chinois de la Défense nationale Wei Fenghe a réitéré vendredi la position résolue de la Chine sur la question de Taiwan.

Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois et le principe d'une seule Chine est le fondement politique des relations sino-américaines, a-t-il souligné, lors de sa rencontre avec son homologue américain Lloyd Austin, en marge du 19e Dialogue Shangri-La à Singapour.

Vouloir utiliser les questions liées à Taiwan pour contenir la Chine est voué à l'échec, a-t-il dit.

Au cours de la rencontre, M. Wei a déclaré que la nouvelle série de ventes d'armes à Taiwan annoncée récemment par la partie américaine violait gravement le principe d'une seule Chine et les stipulations des trois communiqués conjoints sino-américains, portait atteinte à la souveraineté nationale et aux intérêts de sécurité de la Chine et causait de graves dommages aux relations sino-américaines, ainsi qu'à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taiwan, selon Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale.

Notant que l a Chine s'opposait fermement et condamnait avec force ces ventes d'armes, M. Wei a souligné que si quelqu'un ose séparer Taiwan de la Chine, l'Armée populaire de libération (APL) de Chine n'aura pas d'autre choix que de se battre à tout prix et d'écraser toute tentative d'"indépendance de Taiwan" et de sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, a rapporté M. Wu lors d'un point de presse après la rencontre.

Dans un autre point de presse suivant le discours du Premier ministre japonais Fumio Kishida vendredi soir, He Lei, ancien directeur adjoint de l'Académie des sciences militaires de Chine, a déclaré que Taiwan était une partie inaliénable du territoire sacré de la Chine et que la question de Taiwan touchait aux intérêts fondamentaux de la Chine et relevait de ses affaires intérieures.