Dix-sept pays ont été élus vendredi au Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), l'organe de coordination du travail économique et social des agences et fonds onusiens, pour un mandat de trois ans à compter du 1er janvier prochain.

Ils ont été élus au scrutin secret à la majorité des deux tiers des Etats membres présents et votants à l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il s'agit du Botswana, du Cap-Vert, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de la Chine, du Laos, du Qatar, de la République de Corée, du Brésil, de la Colombie, du Costa Rica, du Danemark, de la Grèce, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède, de la Slovaquie et de la Slovénie. Parmi eux, il s'agit d'une réélection pour le Botswana, la Chine, la Colombie, le Danemark, la Grèce, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée.

Lors d'une élection partielle par rotation au sein du groupe Europe occidentale et autres, le Liechtenstein a été élu pour un mandat d'un an à compter du 1er janvier 2023. Il remplacera l'Autriche. L'ECOSOC compte 54 membres qui sont élus chaque année par l'Assemblée générale de l'ONU pour des mandats de trois ans qui se che vauchent.

Les sièges sont attribués sur la base de la représentation géographique avec 14 pour le groupe Afrique, onze pour l'Asie-Pacifique, six pour l'Europe orientale, dix pour l'Amérique latine et les Caraïbes et 13 pour le groupe Europe occidentale et autres.