Vingt ans après son dernier sacre, le WO Boufarik a remporté, vendredi à la salle Harcha-Hacène (Alger), la Coupe fédérale de basket-ball en s'imposant devant le TRA Draria sur le score de 74 à 60, (mi-temps: 34-26), décrochant à cette occasion le huitième trophée de son histoire.

Une semaine après la désillusion subie en finale du Championnat de Super-Division, les basketteurs de Boufarik n'ont pas raté l'occasion de renouer avec le succès après deux décennies de disette, offrant un trophée tant attendu à leur public venu en masse à la salle Harcha.

Dans une finale maitrisée de bout en bout, les hommes de Sofiane Boulahya ont pris le meilleur départ en infligeant un (11-4) à leurs adversaires dans les cinq premières minutes de jeu. Mais les joueurs du TRAD, qui disputaient la première finale de leur jeune histoire, ont réussi à recoller au score à la fin du premier quart-temps conclu (13-11) pour le WOB.

Agressifs en défense et appliqués en attaque, les Orange et Vert ont repris leur marche en avant dans le deuxième quart-temps, en creusant de nouveau l'écart grâce à une meilleure réussite aux tirs (61% à deux points) et la domination de leurs pivots aux rebonds. Ils rejoignent les vestiaires avec huit points d'avance (34-26).

En deuxième mi-temps, Redouane Mimouni, meilleur marqueur de la finale avec 23 points et ses coéquipiers ont continué à accentuer leur avance au tableau d'affichage, en s'appuyant sur une solide défense et le jeu en contre attaque, pour terminer le troisième quart-temps avec 13 points d'écart (53-40).

Portés par un public qui n'a pas cessé de les encourager tout au long de la rencontre, les joueurs de Boufarik ont maintenu leur avance durant le dernier quart-temps, malgré un dernier sursaut d'orgueil des joueurs de Draria, revenus à neuf points (68-59) dans les trois dernières minutes, avant d'enchainer plusieurs pertes de balles, qui ont permis aux joueurs WOB de conclure cette finale avec 14 points d'avance (74-60) et soulever un trophée qui leur échappe depuis 20 ans.

A la faveur de ce succès, le WOB succède au palmarès de l'épreuve au MC Alger (ex-GSP) tenant du trophée depuis 2011 sans interruption et remporte la 8e Coupe de son histoire après celles de 1987, 1992, 1994, 1996, 1998, 2001 et 2002. Outre la Coupe, le WOB a été sacré vice-champion d'Algérie de la saison "2021-2022", suite à sa défaite devant le NB Stao ueli (59-64), en finale du "tournoi des AS" disputé samedi dernier à Annaba. Pour rappel, les compétitions du basket-ball n'avaient pas eu lieu en 2020 et 2021 en raison de la pandémie du Covid-19.