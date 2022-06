Le spécialiste des troubles respiratoires au service de médecine interne de l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) d'El-Harrach "Salim Zmirli" (Alger), Dr Hocine Mahmoudi a appelé à prendre en charge les personnes souffrant du syndrome d'apnée du sommeil dont l'origine principale est l'obésité.

Lors des journées médicales de l'EHS "Salim Zmirli", organisées jeudi, le spécialiste a défini l'apnée du sommeil par un arrêt respiratoire de courte durée provoquant parfois le décès.

La personne qui souffre de ce syndrome "présente un manque de sommeil, d'où la grande fatigue durant la journée et les accidents qui peuvent en résulter lors de la conduite et d'autres au travail, ainsi que des troubles du comportement (nervosité) avec la société".

Dr Mahmoudi a recommandé d'identifier tous les facteurs à l'origine de l'apnée du sommeil, outre les facteurs d'obésité, d'hypertension artérielle et du diabète de type 2, ajoutant que cette interruption de la respiration peut causer une crise cardiaque et un AVC et conduire au décès.

Quant au traitement, l'intervenant a appelé à lutter contre le facteur d'obésité qui a pris des proportions "alarmantes" ces dernières années suite à l'alimentation malsaine ayant marqué la société algérienne.

Il a recommandé aux catégories souffrant de l'apnée du sommeil de pratiquer une activité sportive, de respecter les horaires du sommeil et d'éviter le grignotage entre les repas.