Un studio audiovisuel a été inauguré jeudi à l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle (INSFP) d'Ouled Fayet (Alger), après des travaux de réaménagement.

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi qui supervisait la cérémonie d'inauguration de ce studio a indiqué que cet espace audiovisuel sophistiqué est à même de renforcer les programmes pédagogiques en la matière en vue de garantir des compétences techniques en audiovisuel à l'ombre des avancées technologiques que connait le secteur de communication en Algérie.

Dans ce contexte, M. Merabi a précisé que le secteur s'emploie, dans le cadre de sa stratégie, à être au diapason des évolutions technologiques, scientifiques et sociales, à travers les filières et spécialités professionnelles contenues dans la nomenclature nationale de la formation professionnelle, notamment dans le domaine de la communication et des techniques audiovisuelles pour assurer une main d'œuvre qualifié.

Le premier responsable du secteur a insisté sur l'élargissement du partenariat avec les médias et les entreprises économiques activant dans le domaine de l'audiovisuel sur le double plan national et international.

La cérémonie a vu également la signature des conventions de partenariat entre le secteur de la Formation professionnelle et nombre de chaines et médias électroniques audiovisuels dans le cadre de la coopération pour la promotion des métiers de l'information et de la communication dans l'objectif d'adapter les offres de formation aux exigences des employeurs.

Cette coopération a pour objectif de renforcer la formation professionnelle, d'enrichir la nomenclature des spécialités et de mettre à jour les différents programmes de formation, en audiovisuel particulièrement.