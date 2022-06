Le président de l’Observatoire national de la société civile, Abderrahmane Hamzaoui, a appelé jeudi depuis Batna, le mouvement associatif et la société civile à s’impliquer avec force dans le processus de développement global du pays.

Présidant l’ouverture, à la maison de la culture Mohamed Laid Al Khalifa, de la conférence de wilaya de la société civile de préparation des assises nationales, prévues en octobre prochain, M. Hamzaoui a indiqué qu’"il est attendu de la société civile qui renferme des cadres et des compétences dans diverses spécialités qu’elle contribue aussi à proposer des alternatives et des solutions aux problèmes économiques et sociaux".

"Le mouvement associatif et la société civile constituent la locomotive qui conduit la nouvelle Algérie", a-t-il affirmé, soulignant qu’ils n’ont pas à "attendre le signal d’une quelconque partie, ils ont la liberté de prendre des initiatives et de participer à tout ce qui est de nature à servir le pays et le citoyen".

Il a également mis l’accent sur "la nécessaire coopération et complémentarité entre toutes les composantes de la société civile afin de préserver la cohésion sociale et l’unité du front intérieur, et de sauvegarder l’unité du pays et ses constantes".

"Ces valeurs doivent être ancrées dans l’esprit des générations montantes et c’est là le rôle de la société civile appelée à engager des initiatives concrètes et non pas se contenter d’une présence sur les réseaux sociaux", a ajouté M. Hamzaoui.

Il a également indiqué que la rencontre de Batna s’inscrit dans le cadre des conférences de préparation des assises nationales, affirmant : "nous voulons qu’elles constituent des espaces de concertation et d’échange d’idées entre les associations afin de contribuer à enrichir le travail de cette nouvelle instance, créée en vertu de la Constitution de 2020, pour apporter un plus au mouvement associatif".

M.Hamzaoui a évoqué, en outre, plusieurs autres sujets de l’heure et l’espoir placé sur la société civile et la jeunesse pour contribuer avec efficacité au développement du pays, rappelant les sacrifices du peuple algérien et de sa jeunesse d'hier, à l'image des Chouhada Mustapha Benboulaïd, Larbi Ben M’hidi et Didouche Mourad qui ont lutté pour l’indépendance du pays.

Le président de l’Observatoire national de la société civile a rappelé, par ailleurs, les acquis concrétisés par le pays et l’attachement du peuple à ses constantes et ses principes auxquels il ne renoncera jamais, indiquant que l’Observatoire lancera une campagne de sensibilisation de la société civile et du mouvement associatif quant à l’importance de participer à la célébration du 60ème anniversaire de la fête de l’indépendance.

La conférence qui a réuni les associations de la wilaya s’est déroulée en quatre ateliers dont se dégageront des recommandations qui seront abordées lors des assises nationales.