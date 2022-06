L'équipe nationale algérienne de Futsal évoluera dans le groupe B avec l'Egypte et l'Irak, lors de la Coupe arabe des nations prévue du 19 au 29 juin en Arabie saoudite, selon le tirage au sort dévoilé jeudi par l'Union arabe de football (UAFA) sur son compte officiel Twitter.

Outre l'Algérie, l'Egypte, l'Irak, et l'Arabie saoudite (pays hôte), cette compétition arabe verra la participation de six autres nations : le Koweït, la Mauritanie, le Maroc, la Somalie, la Palestine, et la Libye.

Les dix pays ont été réparties en trois groupes. Le groupe A est composé de quatre nations, alors que les groupes B et C comportent trois sélections. Le premier de chaque groupe, ainsi que le meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales.

Composition des groupes

Groupe A : Maroc, Koweït, Mauritanie, Somalie

Groupe B : Egypte, Irak, Algérie

Groupe C : Arabie saoudite, Palestine, Libye.