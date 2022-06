Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi, a souligné mardi à Oran que le secteur de la justice enregistrera dans les prochains jours la mise en place de nouveaux mécanismes à même de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire pour être au diapason de l’amendement de la Constitution de 2020.

Lors de sa rencontre avec les magistrats, en marge de la cérémonie d’inauguration du nouveau siège du tribunal d’Es-Senia, dans le cadre de sa visite d'inspection dans la wilaya, le ministre a déclaré que "l'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par la Constitution et la loi organique a été déposée au niveau du gouvernement ce qui permettra, dans les prochains jours, la mise en œuvre de nouveaux mécanismes renforçant cette indépendance".

M. Tabi a appelé les magistrats à "être au niveau des ambitions et des aspirations du citoyen pour une justice indépendante et forte préservant les droits et protégeant les libertés", ajoutant que "l'indépendance de la justice doit être imposée par notre comportement et notre intégrité et par des verdicts crédibles".

Il a également assuré que "la bataille pour restaurer la confiance du citoyen ne se fera qu'avec une justice "équitable et impartiale".

En échangeant des propos avec les avocats, le ministre de la Justice, Garde des sceaux a indiqué que son département ministériel "a œuvré pour améliorer les conditions de la profession afin que l’avocat puisse exercer pleinement son rôle, car nous avons foi en le message de l'avocat et de la défense".

Il a également insisté sur la nécessité "d'améliorer la performance de l'avocat au profit du citoyen afin de concrétiser l'Etat de droit et une justice crédible".

Concernant le personnel du tribunal, les greffiers et les corps communs, Abderrachid Tabi a révélé que 1.200 nouveaux postes seront créés, l'année prochaine, pour être répartis entre les cours et les tribunaux au niveau national, selon les besoins et les capacités de chaque structure.

S'agissant de la promotion des greffiers et des corps communs, le ministre a indiqué qu'une commission nationale a été mise en place au niveau de son département sous la direction du secrétaire général.

Cette commission est chargée de l'étude des promotions au cas par cas.

Il est à noter que le nouveau siège du tribunal d’Es-Senia comprend cinq salles d'audience, une salle de réunion, une salle d'archives et une salle de réception, 70 bureaux, un guichet unique, une salle des avocats, une autre d'information et d'orientation, en plus d’une salle de soins.

Le coût total de réalisation de cette structure est de plus de 1,18 milliard de DA, selon les explications fournies.

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, a également supervisé l'inauguration du Centre régional des archives judiciaires, sis dans la commune de Bir El-Djir, qui regroupe neuf cours judiciaires de l'Ouest du pays.

Dans ce cadre, il a souligné la nécessité d'impliquer les chercheurs et les étudiants dans les opérations de préservation des archives et d'en tirer profit pour mener à bien leurs recherches.

Il a également appelé à entamer, prochainement, la numérisation des archives et à travailler sur la justice électronique.

Lors de sa visite au siège de la Cour administrative d'appel, situé au centre-ville, M. Tabi a souligné que les six nouvelles cours administratives d'appel au niveau national sont prêtes et démarreront leurs activités à partir de la semaine prochaine, dès que l'appareil judiciaire et le personnel soient mis en place.

Au siège du tribunal d'Oran, le ministre a annoncé l'organisation, en septembre prochain, d'un concours d'avocats pour attribuer 1.500 postes, ajoutant que l'Ecole nationale de forma tion des avocats de Sidi Aïssa prendra en charge la formation de 300 stagiaires et les 1.200 restants seront formés au niveau des universités.

Le ministre de la justice, garde des sceaux, Abderrachid Tabi, a poursuivi sa visite d'inspection de son secteur de la wilaya d'Oran, dans l’après-midi, en visitant le siège de la Cour de justice d’Oran.