L'Assemblée populaire nationale (APN) a pris part mardi à Rome (Italie) aux travaux d'une conférence de haut niveau sur "le soutien parlementaire aux victimes du terrorisme", indique un communiqué de la chambre basse du parlement.

L'APN est représentée à cette conférence, organisée par le bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme, par les députés Messaoud Kerma et Ayoub Hamad, selon la même source.

Les participants ont débattu lors de la première journée de cette conférence sur les thèmes des "dispositions législatives types pour soutenir et protéger les droits et les besoins des victimes du terrorisme", "le rôle des parlementaires pour assurer une réponse adaptée aux violations des droits à l'hébergement, à l'éducation, à la prise en charge sanitaire et à la liberté des victimes du terrorisme", ainsi que "le rôle des organisations de la société civile dans le parachèvement des efforts conjoncturels et parlementaires pour soutenir les victimes du terrorisme et garantir l'accès à la justice".

A noter que les travaux de cette conférence se poursuivront mercredi et seront consacrés à l'examen de trois autres thèmes, ajoute la même source.