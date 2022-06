Le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'APN, Mohamed Hani a passé en revue, mardi, avec l'ambassadrice de la Fédération d'Allemagne en Algérie, Mme Elisabeth Wolbers, les relations bilatérales et les voies et moyens de renforcer les mécanismes de coopération dans divers domaines, indique un communiqué de l'APN.

La rencontre était une opportunité pour évoquer "les relations liant l'Algérie et l'Allemagne et les moyens à même de renforcer les mécanismes de coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'industrie, le commerce, l'investissement, les énergies renouvelables et la formation professionnelle", précise la même source.

Plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées par les deux parties qui ont insisté sur l'impératif de poursuivre la coordination bilatérale dans les secteurs qui enregistrent un partenariat prometteur et appelé à renforcer les relations bilatérales par l'échange des expertises et des visites entre les parlementaires.