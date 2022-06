Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a mis l'accent, mardi à Alger, sur l'importance du dispositif d'inspection qui garantit "plus d'efficacité" en termes de performances pédagogique, administrative et financière des établissements de formation.

Dans une allocution prononcée à la clôture des travaux des ateliers régionaux du corps d'inspecteurs des wilayas du Centre qu'il a supervisés, M. Merabi a souligné le rôle du dispositif d'inspection qui garantit "plus d'efficacité" en termes de performances pédagogique, administrative et financière de l'établissement de formation, ajoutant que ce dernier a besoin, en permanence, "d'accompagnement, d'évaluation et de correction".

Le dispositif d'inspection devrait contribuer également à l'amélioration des ressources humaines dans le secteur de la formation professionnel, a-t-il mis en avant, relevant l'intérêt accordé par son département au rôle et aux missions assignés à ce dispositif.

"Les données et les propositions que formule ce dispositif sont une référence importante en matière d'évaluation et de correction", a estimé le ministre.

Cette rencontre régionale de deux jours avait pour objectif "d'insuffler une nouvelle dynamique au corps des inspecteurs et de définir une méthode de travail unifiée à ce corps en vue de renforcer la politique du secteur et d'accompagner les performances des établissements de formation", d'après les organisateurs.

La rencontre a permis également de faire le point sur la rentrée professionnelle précédente et de contribuer aux préparatifs en cours liés à la session de septembre prochain.