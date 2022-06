Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a appelé, mardi à Alger, à élaborer "une feuille de route" pour restructurer la filière des industries graphiques et l'adapter "aux exigences du secteur économique et aux besoins du marché de l'emploi en termes de main d'œuvre qualifiée".

S'exprimant lors d'une rencontre nationale sur l'évaluation de la filière professionnelle "arts et industries graphiques" et son adaptation aux exigences du marché de l'emploi, le ministre a appelé les participants, en l'occurrence les cadres du secteur et les représentants du secteur économique, à élaborer "une feuille de route permettant d'unifier les concepts et la méthodologie de travail en vue de restructurer cette filière professionnelle".

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des démarches du secteur tendant à "adapter les formations aux exigences du secteur économiques et à répondre efficacement aux besoins du marché de l'emploi en termes de main d'œuvre qualifiée", a fait savoir le ministre.

"Les nouvelles règles en matière de concurrence économique et les transformations techniques et technologiques touchant en profondeur la qualité des qualifications et le niveau de compétences requises, tant par les individus pour leur insertion sociale et professionnelle que par les sociétés pour la concurrence, ont mené le secteur à adopter la politique d'autoévaluation et à rechercher les mécanismes lui permettant d'être au diapason de ces transformations et en totale harmonie avec son environnement", a déclaré le ministre.

Dans le contexte "des développements technologiques que connait cette filière professionnelle à l'instar des autres domaines, il est impératif d'adapter ces spécialités avec les exigences et les besoins du marché de l'emploi", ce qui nécessite, a-t-il dit, "une lecture critique pour les spécialités proposées dans la nomenclature des filières professionnelles et les programmes de formation et des équipements pédagogiques utilisés dans le processus de la formation".

Le ministre a exprimé son souhait "de voir cette initiative se généraliser à toutes les filières professionnelles au nombre de 23 dans la nomenclature des filières et des spécialités professionnelles afin d'élaborer une nomenclature en adéquation avec les normes exigées par le secteur économique".