Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi participe, mardi depuis Djeddah (Royaume d'Arabie Saoudite), aux travaux de la 116e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) au cours de laquelle il a évoqué les réformes engagées par l'Algérie pour faciliter l'accès des investisseurs étrangers au marché algérien prometteur, indique un communiqué du ministère.

La session a été marquée par "le débat de la mise en œuvre du programme d'action général de l'OMT et sa situation financière, du rapport des ressources humaines de ladite organisation, la proposition de création d'un groupe de travail chargé de la planification du tourisme pour l'avenir, les rapports de suivi et les outils modernes créés pour faire face aux crises et la relance du tourisme mondiale", ajoute la même source.

Dans son intervention à l'occasion, M. Hamadi a souligné "l'importance de libérer toutes les initiatives et propositions susceptibles de développer et de promouvoir le secteur touristique, voire de renforcer la coopération et la coordination entre les pays membres de l'Organisation, à travers la révision des mesures et procédures juridiques en vigueur, en accordant toutes les facilités nécessaires pour s'adapter au développement constant enregistré dans le secteur du tourisme et à ses nouveautés", précise le même source.

A cet effet, le ministre est revenu sur l'expérience de l'Algérie dans ce domaine, citant "les réformes économiques importantes engagées sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment la loi sur l'investissement qui prévoit une série de mesures visant à assurer les conditions adéquates à l'investissement et à la libération de l'esprit d'initiative, ainsi qu'à la diversification de l'économie nationale au titre d'une vision globale et stable, consistant en la consécration des principes de liberté, de transparence et d'égalité, ce qui facilitera aux investisseurs, tous pays confondus, l'intégration du marché algérien prometteur".