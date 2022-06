Une commission de wilaya chargée de recenser les assiettes foncières industrielles inexploitées a été installée à Saïda, a-t-on appris, mardi, auprès des services de la wilaya.

Cette commission est composée des directeurs des secteurs de l’énergie, des mines, de l’industrie, des biens de l’Etat, du cadastre, de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, du tourisme et de l’artisanat, des services agricoles, de l’agence foncière et de l’entreprise de gestion des zones industrielles, a-t-on indiqué.

La commission a entamé son travail, mardi, par des sorties sur le terrain, à l’effet de recenser le foncier industriel non exploité au niveau des zones industrielles et des zones d’activités de la wilaya de Saïda.