Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lofti Benbahmed, a reçu en audience, mardi à Alger, la ministre de la Santé publique de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Kheira Bellahi Abad, avec laquelle il a examiné les voies de développement de la coopération bilatérale dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette audience a permis d'"examiner les voies et moyens à même de développer la coopération dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, notamment dans la distribution, à travers l'accompagnement, pour l'approvisionnement de la Pharmacie centrale sahraouie en différents produits pharmaceutiques, permettant ainsi d'assurer une meilleure disponibilité et une accessibilité pour les citoyens sahraouis", explique la même source.

Les échanges ont également porté sur "les opportunités de partenariat dans la production pharmaceutique, le contrôle-qualité, mais également dans la formation et la post-graduation des cadres et doctorants sahraouis" , ajoute le document.

Pour cela, souligne le ministère, "les deux parties sont convenues d'installer un groupe de travail mixte chargé d'élaborer un agenda pour assurer le suivi et faciliter les échanges et les déplacements des différents opérateurs des deux pays afin de soutenir et de booster le partenariat".

Les deux parties se sont félicitées, par ailleurs, quant à la "convergence de vues concernant l'Agence africaine du médicament, et l'opportunité d'installer son siège en Algérie, ce qui permettra le développement d'une industrie pharmaceutique africaine intégrée, contribuant à la croissance économique et la souveraineté sanitaire continentale", conclut le communiqué.