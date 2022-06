Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a mis en avant, mardi à Alger, le rôle de la société civile dans la sensibilisation des citoyens et le soutien des personnels de la santé durant la pandémie du Covid-19. Intervenant lors de la conférence nationale sur le rôle de la société civile dans la sensibilisation contre la Covid-19 dans le cadre du projet "Réponse solidaire européenne au Covid-19 en Algérie", M. Benbouzid a souligné "le rôle avant-gardiste du mouvement associatif national dans la lutte contre la pandémie".

De son côté, le chef de la délégation de l'Union européenne à Alger, l'ambassadeur Thomas Eckert a salué "les efforts de la société civile en tant que partenaire dans le projet +Réponse solidaire européenne au Covid-19 en Algérie+ qui a agit en faveur des citoyens et des franges vulnérables".

Le diplomate européen a rappelé, dans ce sens, "les gestes de solidarité" initiés par l'UE sous la supervision du ministère de la Santé durant la pandémie, précisant que "l'adhésion des associations activant en la matière avait traduit l'importance d es relations de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne".

Présente à l'occasion, la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Blerta Aliko a insisté, quant à elle, sur l'importance du "partenariat stratégique" entre le Programme onusien et la société civile algérienne, ajoutant que cet élan avait permis "la mise en œuvre de ce projet en collaboration avec les pouvoirs publics et les différents bailleurs de fonds".

Le directeur général d'Europe au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Mohamed Lamine Benchérif a mis en exergue le rôle des acteurs de la société civile activant dans le domaine de la santé et "leur action face à cette conjoncture sanitaire difficile pour le bien des citoyens".

Pour M. Benchérif, "la réussite de ce projet d'exception reflète la qualité du partenariat liant l'UE et l'Algérie, ce qui contribue au renforcement de la solidarité internationale et l'activation des mécanismes de partenariats multilatéraux dont le monde a besoin pour faire face à ce genre de crises sanitaires à l'avenir". Sept (7) sur 22 associations nationales ont été sélectionnées pour établir dans le cadre du partenariat avec l'UE et le PNUD pour lutter contre la Covid-19 en Algérie, accompagner et sensibilise r les citoyens aux idées diffusées sur les réseaux sociaux sur le virus.