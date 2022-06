Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a reçu, lundi à Alger, le Directeur exécutif de l'Initiative de gestion de Crise (Crisis Management Initiative-CMI), relevant de la Fondation "Martti Ahtissari Peace Foudation", l'un des principaux centres intellectuels en Finlande et dans le monde, en matière de médiation pour le règlement des conflits à l'échelle internationale, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"La rencontre a permis de passer en revue les derniers développements sur la scène internationale, en tête desquels la situation en Libye, au Mali, au Sahara occidental, en Palestine, ainsi que la crise en Ukraine et ses retombées sur tous les pays", précise le communiqué.

A ce titre, "le Directeur exécutif de la CMI a salué le rôle prépondérant de l'Algérie dans le règlement des conflits, notamment dans la région, saluant par la même ses positions de principe prônant les règlements pacifiques, la voie du dialogue et la non-ingérence dans les affaires internes des pays, outre son rôle dans la défense des causes justes et des intérêts des pays et des peuples africains et arabes", ajoute la même source.

De son côté, "M. Lamamra a affirmé que l'Algérie est un acteur influent dans toutes les démarches visant à consolider la paix et la stabilité, notamment dans son environnement géopolitique, à travers la redynamisaton du rôle des pays du voisinage dans le règlement des conflits dans la région et la promotion des solutions africaines aux problèmes africains", conclut le communiqué.