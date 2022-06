Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé lundi une visite de travail et d'inspection à la 3ème Région militaire à Béchar où il supervisera notamment l'exécution d'un exercice nocturne avec munitions réelles, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre du suivi de l'exécution du programme de préparation au combat 2021-2022 au niveau des grandes unités de l'ANP déployées à travers les six Régions militaires (RM), le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'ANP, a entamé ce lundi 06 juin 2022, une visite de travail et d'inspection à la 3ème Région militaire à Béchar, où il tiendra une réunion d'orientation avec les personnels de cette Région et supervisera l'exécution d'un exercice nocturne avec munitions réelles, au niveau du Secteur opérationnel Sud de Tindouf", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil par le Général-Major Mostefa Smaali, Commandant de la 3ème Région militaire, le Général de Corps d'Armée a tenu, au niveau du Secteur opérationnel Sud de Tindouf, une rencontre par visioconférence avec les cadres et les personnels de la 3ème RM, où il a prononcé une allocution à travers laquelle il a mis l'accent sur "l’intérêt accordé par le Haut Commandement de l'ANP l'investissement dans la ressource humaine en tant que véritable richesse sur laquelle repose toute approche réfléchie".

"Les mutations profondes des modes de guerres modernes prouvent inéluctablement que la victoire à la bataille n'est pas seulement tributaire de la qualité des armements et de la sophistication des systèmes d'armes mis à disposition des armées, mais dépend également et essentiellement de l'état d'esprit du combattant, de la qualité de sa formation, du niveau de sa préparation physique et psychique et de ses capacités à prendre les décisions pertinentes en toutes circonstances, tout au long des phases de la bataille.

Comme chacun le sait, les batailles sont remportées d'abord et avant tout dans les cœurs des hommes", a souligné le Général de Corps d'Armée.

A ce titre, a-t-il ajouté, l'Armée nationale populaire "dispose d'excellentes potentialités humaines, dont les caractéristiques psychologiques et morales leur permettent d'être parmi les meilleurs combattants avec lesquels il faudra compter", relevant que "c’est que l’homme algérien est dépositaire d'un l egs historique riche en gloires et en faits d'armes, à travers les âges, et que les valeurs de la dignité, de la fierté et de la liberté sont profondément ancrées dans la conscience collective".

"A cet effet et afin concrétiser les ambitions légitimes de l'ANP, en termes de montée en puissance et de disponibilité opérationnelle, le Haut Commandement a veillé, conformément, aux orientations de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à l’investissement gagnant dans cette ressource humaine, en tant que véritable richesse et pierre angulaire sur laquelle reposent toutes les approches et les stratégies réfléchies", a-t-il affirmé.

En ce sens, le Général de Corps d'Armée a souligné que "la réussite des exercices des différents niveaux reflète effectivement la pertinence de l'approche réelle adoptée dans ce cadre, et qui vise à préparer nos Forces armées pour faire face à tout imprévu avec mérite et en toutes conditions et circonstances"

"Partant de ce principe, la pertinence de cette approche objective pour la promotion des capacités de la ressource humaine de l'ANP, se traduit notamment par la réussite des exercices de différents niveaux, exécutés, chaque année, à la clôture des programmes de préparation au combat des Forces armées", a-t-il ajouté.

Pour le Général de Corps d'Armée, "à travers ces exercices, nous visons l'actualisation et l'adaptation des programmes de préparation au combat aux nouveaux défis, l'optimisation du rendement professionnel des militaires, tous grades et catégories confondus, ainsi que l'amélioration des capacités cognitives, psychiques et physiques, pour répondre à nos ambitions suprêmes, notamment, la préparation de nos Forces armées pour faire face à toute situation d'urgence avec mérite et en toutes circonstances".

A l'issue de cette allocution d'orientation, le Général de Corps d'Armée a suivi les interventions des personnels de la 3ème Région militaire et s'est longuement enquis de leurs préoccupations et suggestions.

Par la même occasion, il "a valorisé les efforts soutenus qu'ils fournissent à tous les niveaux, notamment dans le domaine de la sécurisation de nos frontières nationales et la lutte contre la criminalité organisée et la contrebande, de même qu'il a donné un ensemble de recommandations et d'orientations d'ordre général", conclut le communiqué du MDN.