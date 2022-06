Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a salué, lundi, les efforts de l'Etat visant à promouvoir et à développer les nouvelles wilayas du Sud.

A l'issue de sa visite dans les wilayas de Touggourt, El-Meghaïer, Ouled Djellal où il a supervisé le déroulement de la première journée des épreuves de l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM), M. Belabed a réaffirmé la détermination de l'Etat à aller de l'avant pour soutenir et promouvoir ces wilayas dans les domaines de l'investissement et du développement local".

Concernant la situation du secteur de l'Education nationale dans ces nouvelles wilayas, le ministre a indiqué que ces wilayas ont bénéficié de nombreux programmes ambitieux dans tous les secteurs", affirmant que son département œuvre pour la prospérité de ces régions.

Répondant à une question sur le poids du cartable, le ministre a rappelé l'importance extrême que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune attachait "à juste titre" à ce dossier et au secteur de l'Education et de l'Enseignement en général, et particulièrement au cycle d'enseignement primaire.

A ce propos, le ministre a annoncé que son département compte mettre en œuvre, à partir de l'année prochaine, de nombreuses mesures liées à l'allègement du poids du cartable et à d'autres dossiers.

Parmi les mesures prises, M. Belabed a notamment évoqué le livre numérique téléchargeable et dont le lancement de son utilisation sera annoncée prochainement.

Le ministre a par ailleurs affirmé qu'il n'y aura pas d'augmentation sur les prix des manuels scolaires même si le prix du papier a augmenté, soulignant que l'Etat a décidé de subventionner le prix du livre à l'instar des produits de large consommation.

En réponse à une question sur la possibilité de maintenir, l'année prochaine, l'organisation exceptionnelle adoptée lors de la pandémie de Covid19, ou de reprendre les cours normalement avec les prémices de la fin de la crise sanitaire, il a indiqué que "cette décision sera prise après consultation des autorités compétentes".

Concernant le dossier de l'intégration des diplômés, M. Belabed a rappelé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait donné des instruction fermes, lors du Conseil des ministres du 20 avril dernier, à l'effet de procéder au parachèvement de l'opération d'intégration à la fin mai dernier.

Le ministre a ainsi fait état de l'intégration de 45.714 employés, lesquels bénéficieront des opportunités de promotion et d'accès aux grades supérieurs.

Dans les trois wilayas qu'il a visitées, le ministre a écouté les préoccupations des travailleurs du secteur de l'Education et des élus locaux, ayant porté notamment sur la nécessité de doter les établissements scolaires dans les communes éloignées des moyens matériels nécessaires.

Il a assuré, à cet égard, que son département "veille, en coordination avec les Collectivités locales, à mettre à disposition les conditions matérielles et humaines garantissant une scolarité adéquate aux enfants de ces régions, à l'instar des régions du nord du pays".