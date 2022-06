Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a passé en revue, lundi à Nouakchott, les voies de renforcement de la coopération algéro-mauritaniene dans les domaines des ressources en eau et de l'investissement, notamment les grands projets.

Dans une déclaration à l'APS à l'issue de sa rencontre avec le ministre mauritanien de l'Eau et de l'Assainissement, Mohamed Ould Taleb Amar, M. Arkab a expliqué que l'expérience de l'Algérie en matière de dessalement de l'eau de mer, ainsi que la gestion des réseaux d'eau potable, constituait l'un des axes principaux de cette rencontre.

Le ministre a ajouté que Sonatrach, qui jouit d'une expérience dans la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer, était prête à coopérer avec la partie mauritanienne, en matière de technologie, de formation et de suivi des projets.

Par ailleurs, M. Arkab s'est entretenu avec le ministre mauritanien des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, Othmane Mamadou Kan, des projets qui seront réali sés en Mauritanie, notamment les grands projets.

Lors de cette rencontre l'accent a été mis, selon le ministre, sur les investissements de Sonatrach, en matière d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures en Mauritanie.

Les entretiens qui se sont déroulés en présence du PDG de Sonatrach, Toufik Hekkar, ont porté sur l'expérience algérienne dans le domaine des énergies renouvelables et le développement de la production d'énergie électrique.

M. Arkab est en visite de travail de deux jours en Mauritanie, accompagné d'une importante délégation du secteur de l'Energie et des Mines.

Le ministre a été reçu, par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani, à qui il a remis un message de la part de son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et transmis ses salutations, ainsi que ses vœux au peuple mauritanien frère pour davantage de progrès et de prospérité, soulignant l'intérêt accordé par le Président Tebboune au développement du partenariat stratégique algéro-mauritanien en plus de sa détermination à poursuivre l'action conjointe pour faire avancer les efforts de stabilité et de développement dans la Région.

Le ministre a également eu une séance de travail avec le ministre mauritanien du Pétrole, des Minerais et de l'Energie Abdesselem Mohamed Salah.

Au cours de cette rencontre, à laquelle ont pris part les cadres des secteurs de l'énergie et des mines des deux pays, les moyens de renforcer la coopération bilatérale ont été examinés.

La rencontre a également été l'occasion de mettre la lumière sur les opportunités de coopération prometteuses entre les entreprises des deux pays dans les domaines de l'exploration et de la production des hydrocarbures, de la commercialisation et de la distribution des produits pétroliers, de la production et du transport d'électricité, des mines, de la production d'engrais et de la formation.

La rencontre a également été l'occasion de prendre connaissance des différentes mesures encourageantes prises par les entreprises des deux pays afin d'activer la coopération sur le terrain, ainsi les entretiens entre elles depuis 2021 ont abouti à la signature de plusieurs mémorandums d'entente, à l'instar du mémorandum d'entente entre Sonelgaz et la Société Mauritanienne d'Electricité "Somelec", et un contrat commercial entre Naftal et la Société d'Assainissement, de Transport et de Maintenance "ATTM".