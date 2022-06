Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a reçu, lundi à Alger, sous forme de don, une cargaison de 50 tonnes de dattes offerte par le serviteur des Lieux Saints de l'Islam, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud.

L'opération de remise de la cargaison qui a eu lieu à l'ambassade d'Arabie saoudite à Alger, en présence d'une délégation du centre d'aide humanitaire et de secours du roi salmane (KSrelief) et du CRA, s'inscrit dans le cadre de la promotion de la coopération entre les deux pays et de l'action humanitaire et bénévole, et du raffermissement des relations fraternelles solides unissant les deux peuples.