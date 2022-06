La superficie des champs de céréales à moissonner dans la wilaya de Mila au titre de la saison agricole 2021/2022 a reculé à 90.206 ha au lieu de 117.528 ha emblavés au début de la saison, a-t-on appris lundi en marge du lancement de la campagne moisson-battage dans la ferme pilote Khelafa Ahmed dans la commune Tiberguent.

Selon les explications données à l’occasion au wali, Abdelouaheb Moulay, par le directeur des services agricoles, Ali Fenazi, le stress hydrique dû à la faible pluviométrie a été responsable de ce recul et la détérioration de plus de 27.300 ha de champs céréaliers dans les communes de Mila, Sidi Merouane, Grarem Gouga et Oued N’dja.

La superficie sinistrée se compose de 17.693 ha de champs de blé dur, 4.736 ha de blé tendre, 3.653 ha d’orge et 1.230 ha d’avoine, précisé la même source.

Ce recul engendrera à son tour une baisse de la récolte attendue estimée à 2 millions de quintaux, a ajouté le même responsable qui a assuré que les capacités de stockage de la CCLS, estimées à 2.043.500 quintaux, sont "suffisantes pour entreposer avec aisance la production céréalière".

Le même cadre a fait état du renforcement du niveau de vigilance contre les feux de récoltes par l’intensification de la sensibilisation, la coordination avec les partenaires et l’obligation faite aux agriculteurs de mettre en place les dispositifs anti-incendie avant d’entamer le moissonnage.