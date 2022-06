Les crises qui secouent le monde ne doivent pas entraver la lutte contre la crise climatique,

a plaidé la responsable du changement climatique à l'ONU, Mme Patricia Espinosa, en ouvrant des pourparlers censés donner un élan à la prochaine conférence climat de novembre

en Egypte.

Les représentants de près de 200 pays sont réunis pour 11 jours dans le cadre d'une "session intermédiaire" à Bonn, siège de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), pour tenter de concrétiser l'ambition affichée il y a six mois, lors de la COP26 de Glasgow.

La communauté internationale avait alors réaffirmé l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 C alors que nous sommes déjà à 1,1 C depuis que l'humanité a commencé à utiliser industriellement les énergies fossiles.

"Il n'est pas acceptable de dire que nous vivons des temps difficiles" pour justifier l'inaction car "le changement climatique n'est pas une question que nous pouvons repousser à plus tard," a martelé lundi en ouvrant les pourparlers la Mexicaine Patricia Espinosa, secrétaire exécutive sortante de la CCNUC C.

Elle a signalé que des points clés restaient en suspens à quelques mois de la prochaine COP27, du 7 au 18 novembre à Charm el-Cheikh. Et en premier lieu la réduction des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. "Nous sommes loin de là où la science nous dit que nous devrions être", a insisté Mme Espinosa, prévenant "qu'il va falloir prendre des décision très difficiles".

Le "pacte climatique" conclu à Glasgow invitait les pays à "revisiter et renforcer" leurs objectifs pour "les aligner" avec ceux de l'accord de Paris "d'ici la fin de 2022". L'accord de Paris vise à contenir l'augmentation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 C par rapport aux niveaux préindustriels et si possible à 1,5 C.