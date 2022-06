Le montant total des factures impayées par les clients de la société de distribution d’électricité et de gaz de la wilaya de Boumerdes, cumulé à avril dernier, a dépassé les 4 milliards de DA, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de cette entreprise.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le responsable de la direction de distribution, Abdelmoumene Ali Djamil, a précisé que sur ce montant global, 40% des ces créances soit environ 1,950 milliard de DA représente la somme des factures impayées par les abonnées ordinaires.

Pour le reste de cette dette elle se répartie sur le secteur de l’énergie et l’administration (700 millions de DA), le secteur économique public et privé (540 millions de DA), les différents services du secteur de l’hydraulique (410 millions de DA) et les services (50 millions de DA), a-t-il précisé. M. Abdelmoumene Ali Djamil a expliqué ce cumul de créances par, notamment, à la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et la perturbation du recouvrement de ces dettes en raison du confinement sanitaire durant cette période.

Ce responsable a indiqué que la direction de distribution de Boumerdes a mobilisé tous les moyens humains et matériels en perspective du recouvrement progressive de ces créances, à travers, entre autres, l’accompagnement des clients concernés, jusqu’à régularisation de leur situation vis-à-vis de la société et la mise en place de bureaux conseil au niveau de toutes les agences commerciales, de la wilaya.

Les clients ont aussi la possibilité de consulter le montant de leurs créances en appelant au centre d’appel de Sonelgaz-distribution au 3303 et de demander à bénéficier d’un échéancier de paiement, a-t-on expliqué de même source. Le directeur de distribution a abordé, à l’occasion, le plan adopté par la société et qui sera mis en œuvre prochainement afin de procéder à l'interruption de l’alimentation en énergie électrique et en gaz à l’encontre des mauvais payeurs et l’engagement de poursuites judiciaires contre ceux qui refuseraient de bénéficier des facilitations qui leur sont proposées afin de régler leur factures.

A noter que la consommation de l’énergie électrique par les 300.000 abonnés de la société de distribution de Boumerdes a connu une hausse de plus de 30% ces dernières années en passant de 900 giga watt en 2012 à plus de 1600 giga watt actuellement.