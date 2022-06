Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent, dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres, sur l'importance du projet de loi relatif à l'activité audiovisuelle dans la promotion de la pratique médiatique, relevant l'impératif de "s'éloigner des méthodes non professionnelles dans la transmission de la réalité".

Selon un communiqué du Conseil des ministres, le président de la République a insisté sur "l'importance du projet de loi relatif à l'activité audiovisuelle et son rôle dans la promotion de la pratique médiatique dans le cadre de la liberté d'expression dans l'intérêt du pays et du citoyen, et ce, en veillant à s'éloigner des méthodes non professionnelles dans la transmission de la réalité et l'orientation vers le professionnalisme".

Il a également mis l'accent sur la nécessité de "définir des critères qualitatifs pour promouvoir la performance des médias nationaux et garantir leur conformité aux exigences du professionnalisme, notamment en ce qui concerne le traitement des questions spécial isées ou d'investigation".

Ainsi, le chef de l'Etat a ordonné de finaliser l'élaboration du projet de loi cadre relatif à l'information et du projet de loi sur la presse écrite et électronique.