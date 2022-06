Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a donné lundi matin à Touggourt le coup d'envoi de l'examen du Brevet d'Enseignement Moyen (BEM, session juin 2022) à partir du CEM Tamarni Mohamed.

M. Belabed était accompagné, lors de l'ouverture des plis contenant les sujets du BEM, par le conseiller du président de la République chargé de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur Nourredine Ghouali, du wali de Touggourt Sebaa Nacer, ainsi que des représentants des autorités civiles et militaires de la wilaya et de membres du Parlement.

La wilaya de Touggourt compte 7.133 candidats scolarisés à l'examen du BEM pour cette session de juin 2022, et 67 candidats libres. Elle compte également 1.657 encadreurs et 30 centres d'examen. Près de 740.000 candidats, répartis sur 2.800 centres d'examens, entament à partir de ce lundi les différentes épreuves du BEM, à l'échelle nationale.

Les épreuves de la session de juin 2022 du BEM se dérouleront durant trois jours (du 6 au 8 juin) dans neuf matières, en plus de la langue amazighe pour les élèves concernés.

Pour la troisième année consécutive, ces épreuves auront lieu dans des circonstances exceptionnelles, marquées par l'adoption du protocole sanitaire et les mesures préventives contre la Covid-19.