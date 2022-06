Les épreuves du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) session juin 2022, ont débuté lundi dans de bonnes conditions à travers plusieurs wilayas du Sud du pays, ont constaté des journalistes de l’APS.

Plus de 50.000 candidats scolarisés et libres, des personnes aux besoins spécifiques et détenus d’établissements pénitentiaires passeront ainsi ces épreuves à travers les wilayas d’Ouargla, Djanet,Tindouf, El Oued, El Ménia, Tamanrasset, Bechar, Illizi et Ghardaïa, avec le respect du protocole sanitaire anti-covid, selon les directions de l’Education.

D’importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés par le secteur de l’Education, dans le but de garantir le bon déroulement de ces épreuves, encadré par des agents administratifs et enseignants du secteur, avec le concours des services de sûreté des wilayas, de la Protection civile et de la Santé, tout en assurant l’équipement nécessaire, les climatiseurs dans les salles, notamment. Il s’agit également de la mise en place d’un plan pour assurer le transport collectif des candidats vers les différents centres d’examens, notamment dans les zones d'ombre.

A titre d'exemple, la wilaya d’Ouargla compte 8.842 candidats, dont 187 candidats libres répartis sur 35 centres d’examens, selon les statistiques de la direction de l'Education.

Le coup d’envoi de ces épreuves a été donné par les autorités de wilaya à partir du Collège "chahid Chatti El Ouakel". Dans la wilaya d’El Ménia , pas moins de 1.798 candidats, dont 195 détenus sont concernés par les épreuves du BEM, a indiqué le directeur du secteur, Khoudir Ouled Kouider, en marge de lancement de l’examen dans cette nouvelle wilaya.