Une campagne de vulgarisation du rôle et des missions du Croissant rouge algérien (CRA) a été lancée dimanche par le comité local de cette organisation au campus de Hasnaoua de l'Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO), a-t-on constaté. Cette campagne qui s'étale sur 3 jours sillonnera aussi les 2 autres campus de l'UMMTO, Bastos et Tamda, pour "se rapprocher de la communauté étudiante et vulgariser les missions du CRA, notamment, le secourisme", a souligné Rachid Boutaleb, président du comité local de l'organisation.

"Nous voulons particulièrement sensibiliser les étudiants à la formation de secourisme pour les inciter à s'impliquer au sein du CRA qui organise, d'ailleurs, un stage de formation en formateurs en secourisme ce mois-ci", a-t-il ajouté.

D'autres campagnes de sensibilisation sont également prévues par le CRA local tout au long du mois de juin courant, notamment, contre les feux de forêt et aussi la sécurisation sanitaire des plages aux côtés de la protection civile.