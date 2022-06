Les épreuves du championnat national militaire de pentathlon naval ont débuté, dimanche, à la Base navale principale de Mers El-Kébir (Oran).

Le coup d'envoi de ce championnat a été donné par le Commandant de la façade maritime ouest de la 2e RM, le Général Benayad Abdelhak, en présence de cadres et d'officiers supérieurs de la deuxième région militaire. Plus de quarante athlètes de huit équipes représentant les bases et écoles des forces navales des façades maritimes Est, Centre et Ouest de l'ANP participent à cette manifestation sportive de quatre jours.

Selon le programme de la compétition, les athlètes auront à se mesurer dans cinq épreuves, à savoir le parcours d'obstacles, la natation de sauvetage, les techniques navales, la natation utilitaire et le cross-country amphibie.