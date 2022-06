Plus de 2,29 milliards de dinars est le montant global des factures d'eau impayées par les clients de l'unité de Tizi-Ouzou de l'Algérienne des eaux (ADE), rapporte dimanche un communiqué de cette entreprise.

"L'unité de l'ADE de Tizi-Ouzou est confrontée à l’épineux problème des créances détenues par sa clientèle, avec un montant total de plus de 2,29 milliards de dinars, dont 1,41 milliard détenu par les ménages", est-il rapporté dans le même document.

Le reste des créances est détenu par les administrations et les collectivités locales, totalisant 730 millions de DA, les commerces (110 millions de DA) et les secteurs de l'industrie et du tourisme (40 millions de DA), a-t-on signalé de même source.

Cette situation a des répercussions directes sur le fonctionnement de l'entreprise et impacte négativement le service public de l'eau en dépit des efforts fournis en la matière, a déploré l'unité de Tizi-Ouzou.

Touchée par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 et par la faible pluviométrie de ces trois dernières années, la trésorerie de l'unité locale de l'ADE doit aussi faire face aux charges de gestion (factures énergétiques, masse salariale, produits d'exploitation, maintenance et achats divers)", a-t-on observé.

Cette même entreprise, qui assure quotidiennement la distribution de 274.000 m3 d'eau pour une population dépassant 1,16 million d'habitants, a lancé une vaste campagne de recouvrement des créances impayées, à travers l’ensemble de ses agences commerciales.

Le but de cette opération, placée sous le slogan "payez vos factures et nous sommes à votre service", est une opportunité pour les clients concernés par ces créances, d’apurer leur situation, en se rapprochant des 29 caisses et agences commerciales ouvertes à travers les 64 communes de la wilaya, a-t-on souligné de même source.

l'ADE a rappelé que le paiement peut se faire en espèce par chèque au niveau des bureaux de poste ou par E-paiement, rappelant qu'au titre d'un règlement à l’amiable de cette situation, l'entreprise propose l'option du règlement des redevances par tranches, suivant un échéancier.