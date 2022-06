La caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a annoncé, jeudi dans un communiqué, la création d'une nouvelle caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) dédiée à la région de Boussaâda (M'sila) et couvrant les daïras de Boussaâda, Djbel Messad, Bensrour, M'djedel et Ain El Melh.

"Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de sa stratégie en matière de développement et d’extension de son réseau et en vue de contribuer efficacement au développement et à l’élargissement de nos activités en milieu agricole et renforcer notre positionnement d’Assureur Conseil Mutualiste de Proximité, la CNMA poursuit son essor de développement en termes de présence à travers le territoire national, notamment dans les régions du sud", explique le document.

A cet effet, ajoute la même source, "le choix s’est porté sur la région Sud de la wilaya de M’sila en vue de la création d’une CRMA à Boussaâda, qui couvrira les daïras de Boussaâda, Djbel Messad, Bensrour, M'djedel et Ain El Melh".

La Caisse a également souligné que "le découpage en question permettra à la future CRMA de Boussaâda de rattacher cinq bureaux locaux opérationnels, relevant initialement de la CRMA de M’sila et implantés dans les localités attribués à la nouvelle caisse régionale".

Après la finalisation des étapes inscrites dans la feuille de route tracée par la CNMA dans le cadre de ce projet, l’Assemblée générale constitutive et élective de cette nouvelle CRMA est programmée pour le samedi 18 juin 2022, et ce, en présence des cadres de la CNMA, ceux des CRMA de M'sila, des représentants locaux et de ses partenaires, conclut le communiqué.