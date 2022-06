L'Assemblée populaire nationale (APN) a organisé, jeudi à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant, en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, une journée parlementaire dédiée à l'enfant avec pour thème "Un enfant qui jouit de ses droits est un enfant créatif".

L'événement s'est déroulé lors d'une séance présidée par le président de l'APN, Brahim Boughali, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, du Conseiller du président de la République, chargé des affaires de l'éducation et de l'enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, du Médiateur de la République, Brahim Merad, et d'autres membres du gouvernement et représentants de plusieurs organismes nationaux.

Une fillette a participé à l'animation de la séance en tant que "représentante de l'Algérie au Parlement arabe de l'Enfant", en présence d'autres enfants qui ont posé des questions aux ministres.

En marge de cette rencontre, une exposition d'oeuvres réalisés par des élèves ayant participé au concours sur la Méditerranée a été organisée, en sus des créativités de l'enfant créatif et inventif, suite à quoi des prix ont été remis aux lauréats.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mme Krikou a passé en revue la stratégie de son secteur visant à promouvoir, protéger et accompagner les enfants dans le développement de leurs capacités et savoir-faire.

Elle a également relevé "l'importance de conjuguer les efforts afin d'encourager et de développer les énergies latentes de nos enfants dans de nombreux domaines, à l'instar de leur participation en qualité de membres du Parlement arabe de l'enfant".

De son côté, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis en avant la volonté de l'Etat de mettre à disposition des "conditions appropriées" et de fournir les moyens nécessaires pour préparer la génération montante et lui permettre à l'avenir de contribuer au processus du développement national selon "une vision prospective".

M.Belabed a, par ailleurs, assuré que le plan d'action du gouvernement vise l'amélioration de la qualité de l'Education en prévoyant des "réformes pédagogiques profondes", notamment dans le cycle primaire, qui évoluera, a-t-il dit, "de manière positive" à la prochaine rentrée scolaire.