La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a accompagné, jeudi, un groupe d'enfants relevant des établissements de son secteur, dans une visite au Musée du Moudjahid, et ce, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance.

Lors de cette visite organisée au profit des enfants des centres spécialisés relevant du secteur, en présence du Secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Ali Boughezala, la ministre a déclaré qu'associer les enfants à cette visite vient en "consécration du lien intergénérationnel en vue de permettre aux jeunes générations de renouer avec l'histoire de la glorieuse Révolution nationale et de découvrir les luttes et résistances nationales".

Tout au long de leur visite guidée à travers les espaces du Musée du Moudjahid, les enfants ont écouté avec intérêt le Moudjahid Ali Boughezala qui les a exhortés à "préserver le serment fait aux chouhada et aux moudjahidine et à être leurs dignes successeurs en marchant sur leurs traces".

Tout au long de la visite, le directeur du Musée, Mourad Oueznadji, a donné un aperçu des plus précieux et importants objets et acquis du Musée, dont les effets de l'érudit Abdelhamid Benbadis, récemment réceptionnés par le Musée.

Les enfants ont également affiché un intérêt particulier au chahid "Petit Omar", ce martyr qui, malgré son jeune âge, avait combattu le colonisateur pour le recouvrement de la souveraineté nationale.