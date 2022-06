Le marché algérien du poisson frais connaît, depuis quelques jours, un retour en abondance du thon rouge, notamment dans les villes côtières, où les prix de détail du poisson bleu sont relativement stables, ce qui captive forcément les consommateurs pour en faire provision et profiter de sa valeur nutritionnelle.

Les prix du thon rouge ouvert à la prise accessoire sont raisonnables et accessibles à tous, oscillant entre 1000 et 1400 Da le kilogramme au niveau des différents points de vente et marchés de la capitale.

Interrogés par l'APS, des vendeurs de poissons ont affirmé que les prix étaient à la portée des différentes franges de la société, y compris les familles à faible revenu.

Au marché de Bachdjarrah, les prix du thon rouge, très prisé par les consommateurs, varient entre 900 et 1400 Da, alors qu'à l'extérieur le poisson peut être vendu moins cher mais les conditions hygiéniques ne sont pas garanties.

A la pêcherie d'Alger, les prix du marché de détail sont un peu plus élevés avec 100 à 300 Da de plus le kilo, a-t-on constaté, une différence de prix expliquée par la forte demande du produit par les restaurateurs et hôteliers qui s'approvisionnent en quantités importantes.

"Alger foisonne en restaurants et hôtels proposant du poisson ce qui explique la hausse de la demande qui entraîne une augmentation des prix par rapport à d'autres points de vente dans la capitale", dira un commerçant.